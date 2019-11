Kobieta i nastoletnia dziewczyna trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło 23 listopada wieczorem. - Po godz. 20.00 w Gizałkach na ul. Kaliskiej, 37-letnia mieszkanka gm. Blizanów, kierując samochodem marki Peugeot, nie dostosowała prędkości jazdy do warunków panujących na drodze i i najechała na tył samochodu marki Volkswagen. Pojazdem kierowała 41-letnia mieszkanka gminy Gizałki, która w tym czasie wykonywała manewr skrętu w lewo. Kierująca volkswagenem i jej 15-letnia pasażerka zostały przewiezione do szpitala w Kaliszu. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z pleszewskiej komendy - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.