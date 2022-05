Klub Seven w Pleszewie. Tu przed laty bawił się cały Pleszew! Zobaczcie zdjęcia z klubu ,,Seven"

Klub Seven w Pleszewie

Gdzie bawili się pleszewianie 10 lat temu? W dyskotekach i klubach, które w piątkowe i sobotnie wieczory pękały w szwach. Klub "Seven" przy ul. Prokopowskiej. był jednym z takich miejsc. Choć dyskoteka została zamknięta kilka lat temu, to my wciąż pamiętamy te szalone imprezy. Przypomnijmy sobie klimat tego miejsca, muzykę i taniec do białego rana. W końcu pleszewianie kochają dobrą zabawę, co widać na zdjęciach z naszego archiwum z 2012 roku.

Też się tam bawiliście? jak wspominacie te miejsca?