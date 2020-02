Niedzielne popołudnie lub wieczór to idealna pora, by wybrać się do kina. Jakie filmy można dziś zobaczyć?

O godz. 15.00 wyświetlany będzie film animowany ,,Baranek Shaun Film. Farmageddon" (film na ferie, bilety w promocyjnej cenie 10 zł). O godz. 17.00 komedia kryminalna w gwiazdorskiej obsadzie ,,Na noże", a o godz. 19.15 powrót Franza Maurera, czyli film ,,Psy 3. W imię zasad".