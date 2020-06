Kiedyś gościły niemal w każdym domu. Dziś stanowią gratkę dla pasjonatów. Katarzyna Suflita i jej kolekcja szklanych wyrobów z czasów PRL-u

Moda wróciła

Z czasem moda na szkło kolorowe minęła, ale jak to w modzie bywa pewne trendy lubią do nas wracać. I to, co kiedyś wyrzucaliśmy z domów, dzisiaj znów stanowi gratkę dla wielu osób. - Moja miłość do kolekcjonowania kolorowego szkła z okresu PRL-u rozpoczęła się około 3 lata temu - opowiada Katarzyna Suflita. Wówczas pleszewianka odziedziczyła po ukochanej babci szklaną kurę. - Nic o niej nie wiedziałam aż do momentu, gdy w moje ręce „wpadł” miesięcznik "Moja mieszkanie". W magazynie przeczytałam artykuł o projektantach i hutach szkła z okresu PRL-u. Dziś wiem, że te wazony, patery tworzyli wspaniali artyści tamtych czasów: Zbigniew Horbowy, Stefan Sadowski, Jerzy Słuczan-Orkusz, Jan Sylwester Drost, Eryka Trzewik-Drost i wielu innych - opowiada. Na pamiątce po babci się nie skończyło, choć to wciąż najcenniejszy egzemplarz w zbiorach pleszewianki. - Z pewnością tak już pozostanie - podkreśla. Obecnie kolekcja szklanych kurek pani Kasi wynosi 9 sztuk i wciąż się powiększa.