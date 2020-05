Kiedy zostaną otwarte przedszkola w gminie Gizałki?

Już wiadomo, że do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Białobłotach i Szkole Podstawowej w Tomicach rodzice nie dokonali zgłoszenia zamiaru uczęszczania ich dzieci na zajęcia opiekuńcze. Inaczej rzecz się ma w przypadku Przedszkola Publicznego "Smerfy" w Nowej Wsi. - Dokonaliśmy wstępnej analizy, co do możliwości funkcjonowania przedszkola dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie ws. spełnienia warunków określonych w wytycznych, podjęta zostanie decyzja o funkcjonowaniu placówki, o czym poinformuję odrębnym komunikatem - podkreśla wójt gminy Gizałki Robert Łoza.

