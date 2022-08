Kici Kocia zrobiła w Pleszewie prawdziwą furorę! Po zdjęcie ustawiła się długa kolejka. Wszystko to podczas festiwalu Baniek Mydlanych

Festiwal Baniek Mydlanych

Kici Kocia zrobiła w Pleszewie prawdziwą furorę!

Kicia Kocia to rezolutna kotka, która wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi odkrywa odważnie świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł w codziennym życiu. Jest uwielbiana przez dzieci, co było widać w Pleszewie. I choć Kici Koci nie było łatwo zaprosić do naszego miasta, to po zdjęcia i autografy ulubienicy najmłodszych ustawiła się bardzo długa kolejka...