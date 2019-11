Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich. Do końca października do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 8606 wniosków na łączną kwotę blisko 30 mln zł.

Nabór rozpoczął się 7 maja i trwał do 31 października. Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na pomoc kołom gospodyń wiejskich wynosiła maksymalnie 40 mln zł. Wysokość dotacji dla koła uzależniona została od liczby jego członków i wyniosła: 3 tys. zł - dla organizacji liczącej nie więcej niż 30 osób, 4 tys. zł - jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób.



Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw: wielkopolskiego - 1342, lubelskiego - 1121 i mazowieckiego - 1077.



By sięgnąć po pomoc, która jest finansowana z budżetu państwa, koło musiało najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj figuruje w nim 8735 organizacji tego typu, tylko w tym roku wpisało się do niego 3696 kół.



