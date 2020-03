Każda kropla na wagę życia. Jeśli możesz - idź oddaj krew! W Pleszewie taką okazję będziemy mieli 5 kwietnia

- Krew potrzebna teraz! Zapraszamy do RCKiK w Kaliszu, Oddziałów Terenowych i na ekipy wyjazdowe. Zachowujemy wszystkie procedury bezpieczeństwa dawcy! Tylko dzięki Wam możemy uratować życie! - podkreślają pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W najbliższych dniach akcje wyjazdowe zostaną przeprowadzone m.in. w Jarocinie, Ostrowie, Koninie, Krotoszynie czy Nowych Skalmierzycach. 5 kwietnia taka akcja odbędzie się w pleszewskim Domu Parafialnym, który ze względów bezpieczeństwa zostanie podzielony na dwie strefy: "wstępną" i "czystą". W tej pierwszej, ulokowanej w korytarzu, krwiodawcy poddani będą dezynfekcji rąk. Będą mieli mierzoną temperaturę oraz wypełnią ankiety. Maksymalnie w pomieszczeniu będzie mogło przebywać 20 osób w odległości 1,5 m od siebie. Strefa "czysta" to główna sala. Tam nastąpi rejestracja, badania lekarskie oraz oddawanie krwi. - Wejście do Domu Parafialnego będzie wyłącznie od strony ul. Niesiołowskiego, a wyjście od strony boiska. Zapraszam, uda się - zachęca Janusz Kasprzak z Pleszewskiego Klubu Krwiodawców. W czasie akcji będzie prowadzona również rejestracja dawców szpiku kostnego.