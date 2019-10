Kawiarnia obywatelska z kulturą w roli głównej

Spotkanie otworzyła Lucyna Roszak - motor napędowy Tygodnia Obywatelskiego, jednak moderowaniem dyskusji zajęła się Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektor GCK ,,Zamek" w Gołuchowie, która zachęcała uczestników spotkania do dzielenia się refleksjami o tym, czym jest kultura i jak wpływa na nasze życie. Uczestnicy wspólnie z dyrektorem Domu Kultury Przemysławem Marciniakiem rozmawiali też o pomysłach na to, jak najlepiej wykorzystać nową przestrzeń kulturalną w mieście. Zwracano uwagę na znaczenie różnorodności w ofercie czy zrównoważeniu oferty dla młodszych i starszych pleszewian. Pleszewianie byli też zdania, że warto jak najczęściej dawać pole do popisu lokalnym artystom.

Warto dodać, że kawiarnia obywatelska miała w tym roku także ekologiczny akcent. Sześć osób, które jako pierwsze pojawiły się na spotkaniu z własnym kubkiem, otrzymały upominki: termokubki i termosy.