Katarzyna Krawczyk nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

"To nie jest Wiosna, do której wstępowałam" - Sylwia Spurek wystąpiła z partii Roberta Biedronia

Sylwia Spurek postanowiła opuścić formację Roberta Biedronia, z której to list dostała się do Parlamentu Europejskiego. "To nie jest Wiosna, do której wstępowałam" - napisała na Twitterze.