Karta Seniora w Pleszewie. Będą ulgi dla osób po sześćdziesiątce

W czasie ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej, która po raz pierwszy w historii Pleszewa odbyła się w formie zdalnej, radni przegłosowali wejście w życie programu skierowanego do mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat. Karta ,,Senior PPL 60+" będzie, w dużej mierze tak, jak karta skierowana do rodzin, w których wychowuje się przynajmniej troje dzieci, opierać się na współpracy z partnerami, którzy zaproponują specjalne oferty dla najstarszych mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.

Karta skierowana będzie wyłącznie do osób zameldowanych w MiG Pleszew. Powód - jak wyjaśniała zastępca burmistrza Izabela Świątek - jest oczywisty. Wiele osób po 60. roku życia to mieszkańcy wciąż aktywni zawodowo, więc jeśli będą korzystać ze zniżek, to w Pleszewie powinny również pozostać ich podatki.

Żeby otrzymać kartę, trzeba będzie złożyć wniosek w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych. Każda karta będzie imienna, a z ulg partnerów, którzy zgłoszą się do udziału w programie, będzie można korzystać, okazując dowód toźsamości. To ważne, bowiem dokument będzie przypisany do danego mieszkańca, nie będzie go można np. komuś pożyczyć.Także składając wniosek, trzeba będzie okazać dokument potwierdzający wiek wnioskującego. Karta będzie ważna przez rok. Potem będzie trzeba ją przedłużyć w urzędzie. Wydanie pierwszej karty będzie bezpłatne. Dopiero jej zgubienie i chęć wyrobienia nowej będzie się wiązać z opłatą, ustaloną w przyjętym przez radnych w regulaminie na 20 zł.