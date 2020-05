Karczemka na zdjęciach Jacka Piotrowskiego. Piękno przyrody kontra... śmieci

Wicher PPL, czyli Jacek Piotrowski udostępnił na swoim fanpage'u zdjęcia z Karczemki. Niestety, piękno przyrody miesza się na nich ze śmieciami, których w lasach powiatu pleszewskiego wciąż jest bardzo dużo. Niestety, wielu z nas wciąż nie potrafi zabrać swoich śmieci do domu albo, co gorsza, wywozi je do lasu. Zobaczcie sami.

