Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zapowiadają, że najbliższe tygodnie będą czasem intensywnej kampanii

- Mam odpowiednie doświadczenie samorządowe, zawodowe i życiowe, by pełnić mandat posła - mówił Piotr Kusiakiewicz, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i prowadzi swoją kancelarię prawną. Kusiakiewicz w czasie konferencji zaznaczał, że jako posła szczególnie interesowałaby go praca w dwóch komisjach - sprawiedliwości i praw człowieka, gdzie wykorzystałby swoje doświadczenie i prawnicze wykształcenie, a także komisja samorządu terytorialnego, ponieważ niepokoi go przenoszenie władzy z samorządu do Warszawy. - Chcemy to zmienić, żeby tendencja była odwrotna, żeby problemy rozwiązywać tu na miejscu, a nie w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej - podkreślał.

Janusz Pęcherz - wieloletni prezydent Kalisza, jako senator, także chciałby się skupić, m.in. na sprawach samorządów. Liczy, że będzie to Senat złożony w większości z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. -Tylko wtedy zatrzymamy nocne uchwały, gdy będziemy mieli większość - mówił.