Już jutro z ,,Gazetą Pleszewską" wyjątkowy kalendarz w prezencie!

W piątek (20 grudnia) oddamy do Państwa rąk przedświąteczny prezent - kalendarz na 2020 rok. Będzie to wydawnictwo o bardzo lokalnym charakterze.

W jego wydanie zaangażowały się firmy i instytucje z terenu powiatu pleszewskiego, których prezentacje będą towarzyszyć nam przez cały przyszły rok.

Wyjątkowe będą również ilustracje do przyszłorocznego kalendarza. Do współpracy zaprosiliśmy bowiem członków klubu fotograficznego Lokalni Pstrykacze PPL działającego w pleszewskiego bibliotece, którzy zgodzili się, by ich fotografie pojawiły się na kartach kalendarza. Znajdziecie w nim Państwo klimatyczne zdjęcia przedstawiające zmieniającą się przyrodę powiatu pleszewskiego, ale także charakterystyczne miejsca i budynki.

Autorami fotografii zamieszczonych na łamach kalendarza są: Agnieszka Piasecka, Agnieszka Pietrzykowska, Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Roman Urbaniak, Przemysław Glinkowski i Sławomir Osuch.

Nie zapomnijcie zaopatrzyć się w piątkowe wydanie „Gazety Pleszewskiej“. Kalendarz będzie bezpłatnym dodatkiem do każdego egzemplarza!