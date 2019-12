Drużyna juniora starszego jako jedyna w tym sezonie reprezentuje Stal Pleszew w rozgrywkach ligi wojewódzkiej. Zespół rywalizuje m.in. z: Odolanovią Odolanów, Stainer Polonią Leszno, Marcinkiami Kępno, KKS-em Kalisz, Kanią Gostyń, Polonią Środa Wielkopolska czy Górnikiem Konin.

W 10 spotkaniach młodzi Stalowcy odnieśli 1 zwycięstwo, 3-krotnie remisowali i doznali 6 porażek. Bilans bramkowy 9:35. Pleszewianie zajmują 10. miejsce w 11-zespołowej stawce. Najlepszym strzelcem drużyny jest Kacper Adamski, strzelec 3 goli. Kilku zawodników systematycznie brało udział w meczach rezerw, a Piotr Stachowiak i Szymon Rudziński wywalczyli sobie miejsce w składzie pierwszej drużyny.



- Była to bardzo trudna runda. Przed rozpoczęciem rozgrywek nastąpiło wiele przetasowań wśród zawodników, co utrudniło zgranie i kontynuację procesu który rozpocząłem rok temu w juniorach młodszych. Początek rundy nie zapowiadał tak kiepskich wyników, gdyż po 3 kolejkach mieliśmy 5 pkt. Niestety we wrześniu niektórzy zawodnicy zawiesili treningi albo pojawiali się na nich w kratkę. Jestem przekonany, że będziemy w stanie się podnieść i wiosną zaprezentujemy się dużo lepiej. Jeśli ktoś jest chętny, aby spróbować swoich sił w lidze wojewódzkiej to zapraszam do kontaktu. Drzwi do drużyny są otwarte i każdy dostanie szansę na pokazanie swoich umiejętności - mówi trener Tobiasz Wojcieszak.



Manchester United wraca na właściwe tory? "Po zwycięstwach nad Tottenhamem i Manchesterem City wszyscy jesteśmy pewni siebie"



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także