Jubileusz 55-lecia WOPR Pleszew oraz Mistrzostwa Wielkopolski w Ratownictwie Wodnym

Powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zachęca do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Zbieranie opinii i uwag do planu potrwa pół roku - do 15 lutego 2020 roku.