Jeszcze ponad 5,5 mln zł w tym roku zapłaci gmina Chocz za prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kwileń i Stary Olesiec. To finał wartej 13 mln zł inwestycji, która obejmowała również część Chocza.

Pozostało 37 podmiotów, niekoniecznie zabudowanych czy zamieszkałych, bo są to działki, do których my doprowadziliśmy przykanaliki, ale tam albo już ktoś nie mieszka albo jeszcze się nie wprowadził

266 możliwości

6,5 mln dotacji

W stolicy gminy budowa była podzielona na trzy etapy. Ostatni zakończył się w 2018 r. W pierwszym wykonano 257 przyłączy. Z możliwości podłączenia się do sieci skorzystało 220 gospodarstw.- mówi burmistrz Marian Wielgosik. - Oczywiście znalazły się w tym gronie pojedyncze osoby, które z różnych względów, czy to ekonomicznych czy innych, nie są zainteresowane przyłączeniem się do sieci - dodaje.Drugi etap dał taką możliwość kolejnym 85 rodzinom. Skorzystało 50. Wreszcie sprawa najświeższa, czyli trzecia część i 179 nowych przyłączy. - W krótkim czasie u prezesa Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego ustawiła się kolejka chętnych. Przyłączyły się już 103 podmioty. Warto powiedzieć, że nie tylko nasz Zakład podłącza do sieci, bo to mieszkańcy decydują o tym, kto im to zadanie zrealizuje, ale na pewnym etapie i tak pracownicy Zakładu muszą je odebrać - tłumaczy gospodarz gminy Chocz.Zakończenie budowy w Kwileniu i Starym Oleścu da możliwość podłączenia się do kanalizacji 266 gospodarstwom. Część będzie mogła to zrobić już tym roku, część będzie musiała poczekać do 2021 r. - Dokończenie tej inwestycji to nasze najważniejsze zadanie. Musieliśmy na nie zabezpieczyć sporą kwotę, podobnie było w poprzednim roku. Czekamy aż pieniądze w ramach dotacji spłyną na nasze konto. Ale tutaj jesteśmy uzależnieni od darczyńcy. Ten kto udziela dofinansowania, stawia warunki. Po wszystkich kontrolach, które przechodziliśmy od września, szansę na złożenie wniosku o częściową, końcową płatność mieliśmy dopiero w tym miesiącu, więc pieniądze otrzymamy pewnie latem. Nie mogliśmy ryzykować, że nie zrealizujemy zadania wartego 13 mln zł, bo nie zabezpieczymy 700 tys. zł, stąd takie kwoty w naszym budżecie - tłumaczy Marian Wielgosik.Przypomnijmy, że gmina Chocz na inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec” pozyskała dotację w wysokości 6,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Całkowita długość sieci wynosi 10 356 m, sieci kanalizacji tłocznej - 4486 m, przyłączy - 2 548 m. Dofinansowanie udało się pozyskać za drugim razem. Pierwszy wniosek gminy złożony do WRPO w 2017 roku został odrzucony. Władze Chocza spróbowały raz jeszcze i rok później rozstrzygnięcie było już korzystne dla miejscowego samorządu.