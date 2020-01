Jest pozwolenie! Wkrótce ruszy budowa nowego Domu Chłopaków w Broniszewicach. Wiemy, jak wygląda projekt

Od momentu, jak zbudowany został Dom Chłopaków, siostry Dominikanki odbierają mnóstwo telefonów z prośbą o przyjęcie kolejnych dzieci. Niestety ze względów na brak miejsc zakonnice musiały odmawiać. Jak podkreślają nie wiedziały, co mają robić. W głowach pojawiały się myśli o nowym Domu.

We wrześniu 2019 roku do sióstr Dominikanek zgłosił się anonimowy darczyńca, który postanowił sfinansować budowę nowego Domu Chłopaków. Jak wspominają zakonnice jego słowa brzmiały: " Niech siostry się nie martwią! Wszystko, dosłownie wszystko, co dotyczy tego nowego Domu: od zakupu działki, przez budowę domu, ogrodzenie, trawniczki, aż po ostatni fotel w pokoju Chłopców będzie sfinansowane.". Dziś Dominikanki odebrały pozwolenie na budowę nowego Domu.

Szef wysłuchuje najcichsze i najśmielsze prośby! Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza, jeśli chodzi o wykluczonych

- podkreślają.