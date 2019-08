Jest czas pracy i jest czas radości. Rolnicy z czterech miejscowości świętowali zakończenie żniw. Były wyróżnienia, konkursy i dobra zabawa

W rolę starostów wcielili się: Maciej Kujawa - 29-letni rolnik, szczęśliwy mąż, a od miesiąca świeżo upieczony tata, prowadzone gospodarstwo przejął po swoich rodzicach i z dużym zapałem cały czas je rozwija; Anna Mielcarek - prowadzi gospodarstwo razem z mężem, ma dwójkę wspaniałych dzieci; Katarzyna Komorska - żona i mama trójki dzieci. Wszyscy są mieszkańcami Kuczkowa. To właśnie oni przekazali chleb i wieniec dożynkowy na ręce wiceburmistrz MiG Pleszew Izabeli Świątek, starosty Macieja Wasielewskiego i ks. Adama Zmudy. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, wspólnie z sołtysem Kuczkowa Tobiaszem Reimannem, pokroili chleby i częstowali nim mieszkańców.

- Wasze gospodarstwa to siła napędowa polskiego rolnictwa. Nasze wsie nieustannie się rozwijają. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z samorządami zrobimy jeszcze więcej. Jest czas pracy i jest czas radości. Życzę wszystkim dużo dobrej zabawy - mówił gospodarz Kuczkowa. - Rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo to bardzo trudna posługa. Wiecie dobrze, że słońce może dać tyle samo radości, co i nadziei. Deszcz powoduje dokładnie takie same emocje. Na kolejne miesiące życzę wam wymarzonej pogody - dodawała wiceburmistrz MiG Pleszew. - Dzięki waszej pracy możemy być spokojni, że na naszych stołach nie zabraknie chleba. Przez suszę te zbiory nie były zbyt obfite, ale jednak są i za to trzeba dziękować - podkreślał starosta Maciej Wasielewski.