- Jeśli do wyborów pójdzie ponad 20 tys. mieszkańców powiatu i 1/3 odda na mnie swój głos to mandat będzie blisko - przekonuje Leszek Bierła

Okręg kalisko-leszczyński składa się z 13 powiatów. Na wszystkich listach znalazło się około 150 nazwisk. - Jest z kogo wybierać. Z naszego powiatu startuje 6 osób, więc jest już trochę łatwiej - mówi Leszek Bierła i przekonuje, że wyborcy z Pleszewa i okolic powinny postawić na lokalnego kandydata, a nie kogoś z zewnątrz. - Poseł musi być posłańcem danej społeczności i być na usługach mieszańców, pomagać na miejscu. Jak ktoś będzie z Leszna czy Kościana to przyjedzie tu może raz czy dwa. Co prawda poprzednia posłanka Joanna Lichocka bywała częściej, ale nie ma co ukrywać, że kontakt z posłem pochodzącym z danego powiatu jest łatwiejszy, łatwiej go rozliczyć i zlecić zadanie - mówi.

W kampanii wyborczej skoncentruje się na przekonaniu do swojej osoby mieszkańców Pleszewa, jak i powiatu oraz ościennych samorządów. - W wyborach do sejmiku zawsze jakieś głosy w pobliskich powiatach dostałem. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie - mówi i wylicza, że do wyborów pójdzie pewnie ponad 20 tys. mieszkańców powiatu pleszewskiego. - Jak odda na mnie głos przynajmniej 1/3 to cel będzie już bardzo blisko - nie ma wątpliwości.

Z czym idzie do wyborów Leszek Bierła? Dwa podstawowe punkty to rolnictwo i nacisk na retencję oraz budowę zbiorników wodnych, a także to, czym kandydat zajmuje się zawodowo, czyli praca. "Siódemka" na liście PiS uważa, że należy ciągle przeciwdziałać bezrobociu, stawiać na rozwój przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy oraz wspomagać tych, którzy zainteresowani są tzw. samozatrudnieniem. Do tego dochodzą główne postulaty PiS-u, a więc m.in. zwiększenie płacy minimalnej czy ochrona życia i rodziny.