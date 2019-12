W jesiennych i zimowych miesiącach dochodzi do wielu wypadków z udziałem pieszych. Warto pamiętać, że odblaski mogą uratować nam życie.

nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem

przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym

nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody

wejście na jezdnię przy czerwonym świetle

Przypomnijmy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Niestosowanie się do tego przepisu jest wykroczeniem, za które pieszy może być ukarany mandatem karnym.

Policja apeluje: Nie wstydźcie się być widoczni, nie wstydźcie się być bezpieczni.

Noście elementy odblaskowe – nie dajcie się zabić.



Jesień i zima – to zmienne, trudne warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, a co za tym idzie bardzo niebezpieczne warunki drogowe – zwłaszcza dla pieszych.Jak informuje policja, w okresie od 1. do 28. listopada 2019 roku na drogach Wielkopolski miało miejsce:280 wypadków drogowych, z tego 75 z udziałem pieszych, w których 9 osób zginęło, w tym 6 pieszych, a 320 osób odniosło obrażenia, w tym 69 pieszych.Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych były: