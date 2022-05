Jedlec. 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w Kaliszu i 15. rocznica przywrócenia szkole imienia Królowej Jadwigi w Jedlcu Piotr Fehler

To będzie wyjątkowa uroczystość. 4 czerwca minie 25 lat od wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. W trakcie swojej ówczesnej pielgrzymki do Polski kilka dni później - 8 czerwca 1997 roku – papież kanonizował Królową Jadwigę. A to właśnie ona jest patronką Szkoły Podstawowej w Jedlcu. W związku z przypadającymi w tym roku rocznicami - 25-leciem wizyty Jana Pawła II w Kaliszu 15-leciem przywrócenia imienia szkole - zaplanowano w Jedlcu duże uroczystości z udziałem władz.