Jan Pawłowski z Kowalewa kończy sto lat. Jaka jest jego recepta na długowieczność?

W takim dniu nie mogło zabraknąć gratulacji i mnóstwa dobrych życzeń. Dostojnego jubilata odwiedził burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak, który wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Hanną Nawrot, złożył panu Janowi życzenia zdrowia, bo ono jest najcenniejsze, szczęścia, spokoju. I... 200 lat! Pan Jan otrzymał również list gratulacyjny od premiera. Wizytę stulatkowi złożyły również przedstawiciele PKO BP na czele z dyrektor pleszewskiego oddziału Beatą Kasołką.

Pan Jan Pawłowski urodził się w grudniu 1919 roku. Dzieciństwo spędził we Francji, dokąd rodzice wyjechali do pracy. Od 1934 roku mieszka w Kowalewie. Jeszcze do niedawna malował, rzeźbił, pisał wiersze i pamiętniki oraz surfował po Internecie. Kondycji, umysłu, zdrowia, poczucia humoru, aktywności i chęci poznawania świata może mu pozazdrościć niejeden, młodszy człowiek.

Swoją receptę na długowieczność zdradził w swoich pamiętnikach. - Podtrzymujmy naszą aktywność i bądźmy wytrwali. Niech każdy na swój sposób wykorzysta ją jak najlepiej. Dla jednych będzie to wędkowanie i długie spacery. Dla drugich o bliskość z naturą i praca w ogrodzie czy na działce. Ja osobiście radzę próbować wszystkiego, chociaż by to miało być jeden jedyny raz - można przeczytać w jego pamiętnikach.