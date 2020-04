Jak wyglądało dezynfekowanie Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy?

Strażacy w ostatnich dniach zajmowali się dezynfekcją Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak wyjaśnia asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie, pomieszczenia zostały dokładnie zdezynfekowane metodą opryskową, a także poprzez ozonowanie.

- Ozonowanie pomieszczeń to skuteczna metoda dezynfekcji dzięki silnym właściwościom biobójczych i utleniających ozonu. To bardzo dobry sposób usuwania wirusów i bakterii, który nie wymaga użycia środków bakteriobójczych. Ponadto ozon nie pozostawia po sobie toksycznych produktów rozpadu, ponieważ samoczynnie rozpada się do tlenu, co sprawia, że jest ekologiczny i przyjazny środowisku - tłumaczy asp. Mariusz Glapa.