Jak wygląda sytuacja na granicy? Jacek Piotrowski jechał cały dzień po Ukraińców, którzy przekroczyli granicę i potrzebowali schronienia

Pleszew. Pojechał na granicę odebrać uchodźców

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę tysiące ludzi ucieka do Polski. Mówią, że drogi w kierunku zachodnim są zablokowane przez gigantyczne korki i tłumy ludzi zmierzających do granicy. Teraz Jacek Piotrowski jechał przez cały dzień do Przemyśla, aby zabrać stamtąd Ukraińców, którzy przekroczyli granicę i potrzebowali schronienia.

- Wszystko działo się spontanicznie, z dobrego serca. Ale my nie robimy nic niezwykłego – działamy, jak wszyscy. Z Pleszewa wyruszyłem o godzinie 8 rano. Jechałem przez cały dzień. Na miejscu dotarłem 7 godzin później, żeby odebrać czteroosobową rodzinę uchodźców z Ukrainy i wróciłem z nimi do Pleszewa o godzinie 24. Choć miałem jeszcze miejsce w busie, to ilość chętnych na razie nie była zbyt nieduża. W sumie przejechałem 1277 kilometrów - opowiada Jacek Piotrowski i dodaje, że na granicy polsko-ukraińskiej jest masa ludzi. Na większość z nich czekają obecnie znajomi, rodzina oraz przyjaciele, którzy w Polsce mieszkają i pracują od dłuższego czasu, choć nie brakuje Polaków gotowych pomóc uchodźcom. - Próbowałem zabrać jeszcze jakąś mamę z dziećmi, ale niestety się nie udało. Wyjazd na granice bez konkretnego odbioru jest bez sensu - zaznacza

Pleszewianin w rozmowie z portalem pleszew.naszemiasto.pl podkreśla, że ukraińska rodzina, która przyjechała do Pleszewa chyba jeszcze do końca nie wierzy, w to co dzieje się w ich kraju.