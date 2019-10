Jak się bawić, to tylko z ratownikami i tylko na Balu Ratownika!

Oddział Miejsko-Powiatowy WOPR w Pleszewie zaprasza na II Bal Ratownika, który odbędzie się 15 listopada w Restauracji "Lotos". W ubiegłym roku na balu bawiło się ponad 140 osób, a ratownicy wodni pokazali, co to znaczy dobra zabawa. Do tańca przygrywać będzie zespół "Pakersi".

Bilety w cenie 240 złotych od pary można nabyć w Restauracji "Lotos". Szczegółowe informacje udzielane są również pod numerami telefonu: 513 804 803 oraz 691 776 213

ZOBACZ, JAK BAWILI SIĘ RATOWNICY W UBIEGŁYM ROKU