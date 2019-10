Jak ma wyglądać pleszewski skatepark? Za nami pierwsze konsultacje z lokalną młodzieżą

Władze Miasta i Gminy Pleszew planują budowę betonowego skateparku. To zdaniem młodych ludzi i pasjonatów jazdy na deskorolkach czy hulajnogach – obiekt niezbędny do uprawiania tego wyczynowego sportu. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się we wtorek 15 października w nowej siedzibie Domu Kultury w Pleszewie. Wzięło w nich udział wielu młodych ludzi, którym zależy, by pleszewski obiekt był wyposażony w najbardziej atrakcyjne urządzenia.

Gościem konsultacji był Maciej Bobowski – Skatepark Designer z Krakowa, który stworzył już kilkaset skateparków i który zaprojektuje taki obiekt dla Pleszewa. Przedstawił podczas spotkania swoje dotychczasowe prace, które zainspirowały młodych do wyrażenia opinii. – Ważne, by na jednym obiekcie pogodzić tych, którzy jeżdżą na zarówno na deskorolkach, hulajnogach, jak i na rowerach – tłumaczył uczestnikom spotkania Maciej Bobowski.