Jak dbać o formę w czasie epidemii koronawirusa? Trener personalny Bartek Rogacki proponuje zajęcia online

Zajęcia „na żywo” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 18.30. Ci, którzy akurat w tym czasie nie mogą ćwiczyć, w dowolnej chwili mają możliwość odtworzenia nagrania i wykonania treningu w dogodnym dla siebie momencie. Zajęcia cieszą się dużą popularnością. - Jestem bardzo zadowolony z frekwencji. Reakcje są pozytywne i wielu ludzi docenia taką formę aktywności – podkreśla Bartek Rogacki. Treningi online mają pomóc utrzymać formę w czasie epidemii koronawirusa. - Wiele czasu poświęciliśmy, żeby zbudować kondycję, wytrzymałość, poprawić mobilność i teraz staramy się to utrzymać w taki sposób – opowiada pleszewianin. Aby ćwiczyć nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Trener personalny i jego podopieczni korzystają z przedmiotów, które każdy ma pod ręką w swoich domach. Przyda się butelka z wodą, łóżko, pufy, krzesła. - Staramy się tak wszystko zorganizować, aby każdy mógł ćwiczyć w domowym zaciszu. Kto ma do dyspozycji kettle czy hantle też może ich oczywiście używać – tłumaczy Bartek Rogacki. - Możemy wykorzystać wiele rzeczy, np. ręcznik. Na panelach lub płytkach będzie nam służył do odwodzenia nogi w tył - dodaje.

Żywienie i regeneracja

Trening to nie wszystko. Równie ważnym elementem jest odpowiednie żywienie. W tym trudnym okresie powinniśmy podwójnie sprawdzać czystość produktów oraz jakość potraw na naszym talerzu. - Sięgajmy po zdrową żywność, unikajmy mocno przetworzonych produktów. Bez tłuszczów trans i cukrów przemysłowych z ograniczonymi pełnym tłuszczami, a najlepiej z dodatkiem omega 3. Ważnym aspektem w tym punkcie będzie witamina C. Zwalcza ona wolne rodniki, które niszczą układ odpornościowy - tłumaczy trener personalny. Do tego dochodzi suplementacja jako uzupełnienie żywienia. - Bardzo często ludzie faszerują się suplementami, a jednocześnie jedzą zupki chińskie. Nie tędy droga - podkreśla Bartek Rogacki. Kolejne elementy, o których powinniśmy pamiętać to odpowiednia ilość snu, która jest nam potrzebna do produkcji cytokin, które są odpowiedzialne za walkę ze stanami zapalnymi w naszych organizmach oraz nawodnienie i higiena.