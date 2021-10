Jagódka z gminy Szczytniki cierpi na SMA. Trwa zbiórka na najdroższy lek świata!

SMA to choroba, o której wiele osób już słyszało. Choćby za sprawą malutkiej Sandry z Niedźwiad, dla której nie tylko powiat pleszewski, ale i cała Polska zbierała pieniądze na najdroższy lek świata. Po długich miesiącach udało się dokonać niemożliwego – zbiórka dobiegła końca, a Sandra otrzymała lek, który daje jej wielką szansę na normalne życie. Teraz ten wyczyn trzeba powtórzyć i zebrać pieniądze dla Jagódki Michalak z gminy Szczytniki.

Dziewczynka ma roczek. Jest długo oczekiwanym dzieckiem. Kiedy po 10 latach starań zaszłam w ciążę, nic nie zapowiadało, że to szczęście zmieni się w koszmar. - Jagódka urodziła się w 34 tygodniu przez cesarskie cięcie. Wcześniej trafiłam do szpitala z bólami brzucha i lekarze pojęli decyzję o porodzie… 10 lat czekałam na moje upragnione dziecko i w końcu dostałam ją na ręce – moją maleńką córeczkę. Byłam taka szczęśliwa, myślałam, że już nic się nie może zmienić, że od tego momentu nasze życie będzie takie, o jakim od zawsze marzyłam. Gdyby w tamtej chwili ktoś powiedział mi, ze za kilka miesięcy zaleję się łzami, uznałabym go za szaleńca. Teraz wiem, jak bardzo się myliłam, wierząc, że nic złego nie może spotkać mojej córeczki - opowiada mama dziewczynki.