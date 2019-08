IX sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. Rajcy dyskutowali o gospodarce odpadami komunalnymi. Wiemy, kto otrzyma tytuł honorowego obywatela

Cały czas wśród dobrzyckich rajców emocje budzi sprawa gospodarki odpadami komunalnymi. Karol Banaszak apeluje o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na odbiór i wywóz śmieci. - Jeśli będziemy czekać do końca roku, znowu może zgłosić się jedna firma i będziemy pod ścianą - przekonywał. Konkurs ofert ma odbyć się we wrześniu. Z kolei przewodniczący Witalis Półrolniczak wyrażał zastrzeżenia, co do współpracy z Zakładem Gospodarowania Odpadami w Jarocinie. - Jesteśmy członkami spółki, zapłaciliśmy spore pieniądze za akcje. Ma powstać międzygminny związek, mieliśmy jechać na spotkanie, uzyskać informacje, na razie do tego nie doszło. Czy my nie musielibyśmy inaczej w tej sprawie działać, żeby nie traktowali nas jak pachołków? Jako radni powinniśmy wiedzieć w jakiej kondycji finansowej jest zakład, a my nie wiemy nic, a później znowu dostaniemy informację, ile mamy płacić za śmieci. Moim zdaniem trzeba się zabrać do tego inaczej - podkreślał. Burmistrz Jarosław Pietrzak tłumaczył, że gmina ma około 5% udziałów w spółce. Decydujący głos należy do większościowego akcjonariusza, którym jest Jarocin i który wszelkie decyzje może podejmować samodzielnie. - Nie mamy tak mocnej szabli, żeby podjąć próbę wojowania. Możemy zgłaszać swoją dezaprobatę, natomiast, jeżeli ktoś pokazuje nam wynik ekonomiczny, jak to wszystko wygląda, to trudno dyskutować z tymi argumentami. Raport odnośnie kosztów funkcjonowania zakładu otrzymujemy i go państwu zaprezentujemy - tłumaczył gospodarz Dobrzycy.