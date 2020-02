Inwestycje w internacie. Mają podjazd dla niepełnosprawnych i wyremontowane pokoje

Zewnętrzne schody znajdujące się przy wejściu do internatu wymagały już naprawy. Służyły podopiecznym przez wiele lat i ząb czasu nadszarpnął je już na tyle mocno, że konieczny okazał się ich remont. Przy okazji powstał też podjazd dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu budynek spełnia wymagane standardy.

- Pieniądze na remont schodów i budowę podjazdu przeznaczyła Komenda Główna OHP. Zostały one wykonane z materiałów antypoślizgowych, bo takie są aktualnie wymogi. Podobnych materiałów użyto do zrobienia podjazdu, który dodatkowo jest zabezpieczony obustronnie stalowymi poręczami, gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowników. Zostały one tak zrobione, aby w razie ewentualnych napraw nie było problemu z ich zdemontowaniem i ponowną instalacją - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Podjazd powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.

- Patrząc globalnie, cieszy nas to, że bariery architektoniczne wysuwają się na czoło w walce z utrudnieniami dla osób niepełnosprawnych. Coraz więcej instytucji robiąc remonty czy budując nowe obiekty robi to z myślą o osobach poruszających się na wózkach. I my też dołączyliśmy do tego grona - dodaje dyrektor.