Tetris Challenge podbija internet. Co to takiego? Zaczęło się od wyzwania rzuconego strażakom w necie: "Pokażcie, co macie. Ile rzeczy, ludzi, mieści się w wozie strażackim. Ale zdjęcie musi być zrobione z góry, a osoby i rzeczy ułożone jak klocki na planszy w popularnej grze komputerowej Tetris" Wkrótce fala zdjęć wykonanych w taki sposób zalała internet.

W #TetrisChallenge zaczęli brać udział i strażacy, ale też inne służby mundurowe: policja, wojsko, ale też ratownicy pogotowia, mechanicy samochodowi czy sportowcy. Wyzwanie dotarło także do powiatu pleszewskiego. Jako pierwsi na swoim fanpage'u zdjęcie umieścili strażacy z OSP Kowalew. Zobaczcie efekty tej zabawy! polecane: Flesz - Ukraińcy chcą więcej zarabiać Wideo