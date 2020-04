III Pleszewska Konferencja online dotycząca przeciwdziałania epidemii koronawirusa

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie wzrasta liczby bezrobotnych. W kwietniu 2020 jest o 380 więcej osób bez pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia zarejestrowało się 100 bezrobotnych. W ramach „Tarczy antykryzysowej” na wsparcie lokalnych przedsiębiorców przewidziano 20 mln zł (6 mln zł na pożyczki po 5.000 zł, 14 mln zł na dopłaty do wynagrodzeń pracowników).

Starosta Maciej Wasielewski przedstawił sytuację w Domu Pomocy Społecznej, gdzie w sumie potwierdzono 12 przypadków zakażenia koronawirusem. Konieczne jest zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, kombinezony jednorazowe, płyny do dezynfekcji) i zamówienie kolejnych dostaw.

Do tej pory w powiecie pleszewskim odnotowano 79 przypadków zakażenia, w tym 4 osoby zmarły. Jak podaje szefowa sanepidu Jolanta Ulatowska na kwarantannie przebywa łącznie 1010 osób (w tym 441 decyzją PPIS, 91 osób przyjezdnych z zagranicy + 81 członków ich rodzin, 397 przypadków po kontakcie z chorymi).

2 urzędników starostwa oddelegowano do pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pleszewie, natomiast 2 żołnierzy WOT skierowano do ochrony Ośrodka Kwarantanny Zbiorowej w Gołuchowie (wniosek o nadzór 24 godziny na dobę), a 2 do pomocy policji.

Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego, przedstawił, jak wygląda sytuacja na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Co najważniejsze wszyscy pacjenci i personel mieli wyniki ujemne na obecność wirusa. PPIS otworzył już oddział.

Z kolei na Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jedna osoba miała ujemny wynik, pozostałe jeszcze czekają na rezultat badania. 2 osoby z pozytywnym wynikiem przebywają na kwarantannie w „Hotelu dla Medyka” w Pleszewie. Pacjenci są w szpitalu zakaźnym w Poznaniu.