W sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach odbył się Wieczór Poezji. Podczas spotkania goście obejrzeli autorski program Urszuli Zybury zatytułowany „I nie umierasz, gdy odchodzisz", poświęcony pamięci poetów: Mariana Cezarego Abramowicza i Józefa Jana Swędrowskiego.

- Poeta nie umiera. Żyje, dopóki czytana jest jego poezja, dlatego wieczory poezji, które organizujemy od lat, pełnią rolę niezniszczalnego pomnika. Przekazują i podtrzymują pamięć o naszych twórcach, o ich talentach - opowiada Renata Tomczak z Gminnego Centrum Kultury. Wśród gości tego wyjątkowego wydarzenia znaleźli się: wójt Robert Łoza, przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy, a więc Roman Rojewski oraz Piotr Lis, sekretarz gminy Anna Glapa, skarbnik Donata Potocka, radni, dyrektorzy i pracownicy instytucji oświatowych, kierownicy urzędów, rodzina i znajomi poetów, mieszkańcy gminy Gizałki.



Marian Cezary Abramowicz to poeta i prozaik urodzony 29 października 1934 r. w Białobłotach. Debiutował w 1966 r. wierszem "Wrzosowisko" w 13 numerze „Tygodnika Kulturalnego”. W latach 1975-1979 pełnił funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gizałkach. Należał do Związku Literatów Polskich, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszkał w Leśnictwie Biała Królikowska we wsi Dziewiń Duży. Zmarł 5 marca 1997 r.



Józef Jan Swędrowski przyszedł na świat w Gizałkach. Pisarz, poeta, prozaik i filozof, członek Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich. Był animatorem kultury, autorem tekstów do ponad stu piosenek, a także reżyserem. Swój pierwszy wiersz napisał w piątej klasie szkoły podstawowej. Zadebiutował w Poznaniu, w toku 1978 r. zbiorem wierszy "Człowiek", za który zdobył wyróżnienie w turnieju "O Zieloną Wazę". Zmarł w 2015 r. w wieku 61 lat.



