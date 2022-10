Huggy Wuggy. Szkolny psycholog ostrzega przed zabawkami Huggy Wuggy. " W morderczym uścisku zadusza swoją ofiarę na śmierć" - mówi.

Huggy Wuggy w szkołach. Psycholog ostrzega!

Niestety mamy powtórkę ze Squid Game. Tym razem to moda na niebieskiego pluszaka Huggy Wuggy, która wkroczyła na place zabaw i szkolne korytarze. Huggy Wuggy, postać z gry komputerowej, to uroczy niebieski stworek, który uwielbia się przytulać. Potem jednak w morderczym uścisku zadusza swoją ofiarę na śmierć. Czerwone usta Huggy Wuggy, to krew ofiar.

Zabawka Huggy Wuggy staje się coraz popularniejsza wśród najmłodszych mieszkańców powiatu pleszewskiego. Z pozoru miła pluszowa zabawka, którą zafascynowały się dzieci z całego świata, to postać z gry komputerowej survival horror 16+, co oznacza, że gra dostępna jest dla osób powyżej 16. roku życia. W grze Huggy Wuggy przytula, aby zabijać swoje ofiary, a czerwone usta Huggy Wuggy, to krew ofiar.