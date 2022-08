Hoteliki dla owadów w Pleszewie. Pszczoły i inne owady mogą się w nich osiedlać. Sprawdź, gdzie można je zobaczyć

Pleszew. Powstały hoteliki dla owadów

Hoteliki dla owadów ufundowała firma Insekt2. W ostatnich dniach w Pleszewie pojawiły się aż cztery takie domki. Trzy z nich możemy spotkać w parku miejskim przy głównych alejkach oraz jeden w kompleksie leśnym Planty. Mają one zapewnić schronienie pszczołom, trzmielom i innym pożytecznym owadom, które z coraz większym trudem znajdują dla siebie bezpieczną przestrzeń w mieście.

- Takie miejsca są szczególnie przydatne dla zapylaczy i innych owadów, których populacja z roku na rok maleje - informuje Michał Kulesza, pomysłodawca akcji.

W budkach owady mogą tworzyć gniazda, rozmnażać się, przepoczwarzać oraz zimować. Dają im one również schronienie, a tym samym umożliwiają przetrwanie w chłodniejszych miesiącach w roku. Jak można zauważyć materiały wykorzystywane do budowy takiego domku to m.in.: bambus, trzcina, nawiercone pnie, glina, szyszki, drewniana zrębka czy słoma. Pleszewskie hotele dla owadów składają się z różnych elementów, ponieważ różne owady preferują różne materiały.