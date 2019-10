Historyczny sukces! Dawid Sobkowiak z brązowym medalem Mistrzostw Świata

Dawid Sobkowiak w pięknym stylu pokonał zawodników z Boliwii, Bułgarii i Chorwacji. W walce półfinałowej nieznacznie przegrał z reprezentantem gospodarzy, przez co trafił do repasaży, gdzie w pojedynku o brązowy medal pokonał zawodnika ze Słowacji. Sukces jest o tyle cenniejszy, że to pierwszy dla Polski medal w historii wywalczony w kategorii juniorów.

Brązowy medal reprezentanta Pleszewskiego Klubu Karate, to trzeci medal dla Polski w historii ich startów na Mistrzostwach Świata. Pierwszy w historii zdobył dwa lata temu Krzysztof Szewczyk z Olimpu Łódź w kumite juniorów młodszych -63 kg. Drugi medal na MŚ w Chile z najcenniejszego kruszcu wywalczył Dominik Dziuda w kumite juniorów młodszych -57kg zawodnik Olimpu Łódź.

Na Mistrzostwach Świata Karate WKFw Chile wystąpiło 3 reprezentantów Pleszewskiego Klubu Karate: Dawid Sobkowiak kumite kumite juniorów +76kg, Kacper Vogt kumite U21-84kg zajął 11 miejsce oraz Filip Vogt kumite U21-75kg.