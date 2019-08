Hammond Grooves już jutro wystąpią w gołuchowskim zamku

Jak informuje organizator, Hammond B3 to kultowy instrument na całym świecie, ale w rodzimej Brazylii próżno szukać drugiego takiego zespołu jak oni. I chociaż skład to klasyczne organowe trio, a więc także gitara (której nie powstydziłby się sam George Benson) oraz perkusja (której porywające brzmienie bynajmniej nie ogranicza się do akompaniamentu), to Daniel Latorre, Filipe Galardi i Wagner Vasconcelos odwołują się nie tylko do mistrzów w rodzaju Jimmy’ego Smitha czy Joeya De Francesco, ale nasączają swoją muzykę funkiem, soulem, rhythm’n’bluesem i oczywiście bossa novą!

Debiutancki album Hammond Grooves nazywa się „Funktastic” i tytuł ten mówi właściwie wszystko o jego zawartości”. Krytycy jednak zgodnie podkreślają, że to koncerty są ich prawdziwym żywiołem; HG kreują fantastyczny wszechświat pełen dźwięków i barw, a scenę pochłania żar niczym z brazylijskiej dżungli.