Władze powiatu pleszewskiego podziękowały byłemu dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie za 13 lat kierowania placówką

Grzegorz Grygiel, dotychczasowy wieloletni szef Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie wygrał niedawno konkurs na dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Swoją funkcję objął z dniem 1 listopada . A na ostatniej sesji władze powiatu na czele ze starostą Maciejem Wasielewskim i przewodniczącym Rady Marianem Adamkiem podziękowały za 13 lat kierowania placówką. - Mam nadzieję, że dyrektor będzie cały czas pamiętał o Pleszewie, bo wiemy, że ma do dyspozycji duże środki - zaznaczył przewodniczący Rady Marian Adamek- Jest to dla mnie szczególna okazja, żeby podziękować za to, co udało się przez te 13 lat wspólnie zrobić. Stworzyliśmy pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu, wyremontowaliśmy Dom Pomocy Społecznej. Dzięki bardzo odważnej decyzji władz powiatu stworzyliśmy Dom Senior Plus oraz przejęliśmy Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie- podkreślał Grzegorz Grygiel i dziękował za lata dobrej i skutecznej współpracy staroście, zarządowi powiatu oraz radnym, bo zawsze byli otwarci na problemy mieszkańców i pracowników, z którymi się borykali.Grzegorz Grygiel szczególne podziękowania skierował na ręce Grażyny Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pod której skrzydłami rozpoczął pracę w pomocy społecznej. Nie zabrakło również podziękowań dla pracowników Domu Pomocy Społecznej.