Groźnie na drodze wojewódzkiej. Bus zderzył się z łanią

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. - W wyniku zderzenia z przebiegającą przez drogę zwierzyną, doszło do uszkodzenia samochodu dostawczego i wycieku płynów eksploatacyjnych. Na szczęście. żadna z osób podróżujących dostawczym busem nie odniosła obrażeń. Nasze działania poległy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu, neutralizacji wyciekających płynów oraz kierowaniu ruchem do czasu uprzątnięcia miejsca kolizji i odholowania uszkodzonego pojazdu - relacjonują druhowie z OSP Białobłoty, którzy działali na miejscu kolizji.