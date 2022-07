Graffiti na pociągu i to całkiem legalnie! Sztuka na torach! Najlepsi grafficiarze pomalowali pociąg na Pleszew Wąsk. Festiwal 2022

Jak podkreśla Sławomir Danielski, pomysłodawca Graffiti Jam w Pleszewie, wymalowany pociąg będzie można podziwiać przez rok, do następnej edycji Pleszew Wąsk. Festiwal.

- Jest to jedna z nielicznych okazji, żeby w legalny sposób pomalować pociąg. Dlatego do Pleszewa zjechali writerzy z całego kraju. Nie ma narzuconych ram, każdy maluje to co czuje - zaznacza pleszewski artysta.