Gospodarstwo w Tursku świętowało już Dzień Kobiet

Panie w Tursku w tym roku świętowały w czwartkowe popołudnie. Imprezę rozpoczęły synowe państwa Wawrzyniaków Małgorzata i Magdalena, które reprezentowały właścicieli gospodarstwa na imprezie. Wszystkim paniom złożyły serdeczne życzenia i zaprosiły do uginającego się od różnorodnych potraw stołu. Dla gości tego popołudnia przygotowano mnóstwo pysznych dań: mięsa, przekąski, sałatki, a także słodkości. Nad wszystkim, jak co roku, czuwała niezastąpiona Urszula Ławińska.

Oczywiście, nie mogło zabraknąć toastu za zdrowie pań i wspólnie odśpiewanego ,,sto lat", które zadedykowano właśnie pani Uli - organizatorce wydarzenia.

Spotkania okolicznościowe w gospodarstwie w Tursku mają swoją wieloletnią tradycję. To świetna okazja do integracji pań, które na co dzień, w natłoku obowiązków, nie mają wielu okazji do spędzenia czasu w swoim gronie. A jak się okazuje, w gronie blisko 50 pań są i takie, które znają się od pół wieku albo i dłużej.