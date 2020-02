Gorączka sobotniej nocy na VIII Balu Osiedla Zachodniego

To nie była zwyczajna impreza karnawałowa. Już po raz VIII na wspólnej zabawie spotkali się mieszkańcy oraz przyjaciele Osiedla Zachodniego. Bal w Lotosie to już tradycja, podobnie jak wyjątkowe podziękowania dla osób, które wspierają organizację zabawy. W tym roku słowa uznania powędrowały w kierunku Mieczysława Szczepaniaka. Nie zabrakło również Gdy w pierwsze takty uderzył zespół wiecznie młodzi duchem i ciałem balowicze od razu rzucili się w wir zabawy do białego rana.