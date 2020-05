Gołuchowska biblioteka od dziś wznawia działalność. Sprawdźcie zasady wypożyczania!

JAK INFORMUJE BIBLIOTEKA, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY:

- z dniem 6 maja uruchomiona zostaje wyłącznie wypożyczalnia książek,

- obsługa czytelników odbywać się będzie w godz. 10.00-15.00 od poniedziałku do piątku,

- czytelnicy obsługiwani będą dwutorowo:

• zwroty książek przyjmowane będą od strony tylnego wejścia do biblioteki (GS),

• wypożyczenia dokonywane będą od strony głównego wejścia,

- aby skorzystać z usługi wypożyczenia książek, prosimy o wcześniejszy kontakt z biblioteką pod nr tel. 62 7424677 (w godz. 8.30-15.00) lub emaliowo: biblioteka1@goluchow.pl w celu rezerwacji terminu i godziny wizyty oraz zamówienia książek,

- ze względu na wprowadzoną kwarantannę zwracanych książek, liczba wypożyczanych woluminów ograniczona zostaje do 5,

- podczas korzystania z usługi wypożyczenia/zwrotu książek obowiązują zasady powszechnie stosowane w miejscach publicznych tzn. zachowanie przepisowej odległości między oczekującymi na obsługę, zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk,

- do odwołania zawieszone zostają wypożyczenia gazet i czasopism, usługi ksero, imprezy edukacyjno-kulturalne oraz nieczynna pozostaje czytelnia internetowa,

- wszystkie filie biblioteczne nadal pozostają nieczynne, a wypożyczone z nich książki, po wcześniejszym uzgodnieniu można zwracać w bibliotece w Gołuchowie,

- powyższe zasady i ograniczenia mają charakter tymczasowy i będą zmieniane zgodnie z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.