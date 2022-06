Gołuchów. W Pokazowej Zagrodzie Zwierząt w Gołuchowie urodziły się dwa żubry

Gołuchów. Pokazowa Zagroda Żubrów

Pokazowa Zagroda Żubrów w Gołuchowie znów się powiększyła! W ostatnim czasie na świat przyszły dwa żubry. Pierwszy to byczek, który urodził się 14 maja. Jego rodzice to Pogaj i Podusta. Drugie zwierzę to krówka urodzona 3 czerwca. Jej rodzicami są Pogaj i Poinsecja II. \

Jak informuje Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, młode żubry są w dobrej kondycji, jednak ze względów bezpieczeństwa i wykonywanych napraw oraz rekultywacji łąki na terenie zagrody młode z matkami przebywały w odłowni – oddzielonej części zagrody.

Obecnie można je oglądać w zagrodzie dziennej.