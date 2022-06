Gołuchów. Premiera spektaklu "Pan_na Gołuchowie" już 1 lipca. Będzie dodatkowe przedstawienie!

Efekt kilkumiesięcznych przygotowań publiczność na własne oczy po raz pierwszy zobaczy w piątek. To właśnie 1 lipca na zamkowym dziedzińcu odbędzie się premiera spektaklu. Początek o 19. Zainteresowanie jest na tyle duże, że aktorzy-amatorzy wyjdą na scenę również w sobotę.

- Podczas spektaklu przeniesiemy się do XVII wieku. "Pan_na Gołuchowie" to historia miłości Zofii i Wacława. Jest to jednak miłość z przeszkodami, ponieważ Zofię – ku jej rozpaczy – postanawia poślubić wojewoda Leszczyński, właściciel Gołuchowa. Po wielu perypetiach okazuje się, że Wacław jest zaginionym synem wojewody (ten poznaje to po obrazku zawieszonym na szyi młodzieńca rannego w bitwie). Wszystko kończy się jednak szczęśliwie - ogłoszeniem zaręczyn! - opowiada Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak.