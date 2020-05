Gołuchów. Prawie milion złotych na żłobek dzięki projektowi ,,Maluch na start"

Celem projektu jest oczywiście umożliwienie powrotu do pracy zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do 3 roku życia.

Aktywizacja zawodowa dorosłych opiekujących się dziećmi to szansa dla wielu rodzin na poprawę swojej sytuacji materialnej oraz dalszy rozwój kariery zawodowej. Najmłodsi uczęszczając do żłobków i miejsc opieki otrzymują ogromną szansę na lepszy rozwój integrację z rówieśnikami. Powstawanie nowych miejsc opieki to także miejsca pracy i szansa na podniesienie swoich kwalifikacji dla opiekunów. – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.