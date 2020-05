Urząd Skarbowy w Pleszewie znów dostępny. Na razie dwa dni w tygodniu

Urząd Skarbowy w Pleszewie wraca do bezpośredniej obsługi klientów. Na razie przez dwa dni w tygodniu. Skarbówka wciąż zachęca, by przede wszystkim korzystać z usług elektronicznych, a osobiście do urzędu przychodzić tylko w razie konieczności.