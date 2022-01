Gołuchów. Figurka Jerzego Owsiaka zlicytowana w Gołuchowie za 2200 zł

Jak czytamy na blogu irenakuczynska.pl tworzenie figurki zaczęło się od drewnianej konstrukcji z kręgosłupem i z kończynami. Potem został uszyty kombinezon, który pani Anna naciągnęła na drewnianą konstrukcję. Kolejny etap to wypychanie kombinezonu, tak żeby powstała figura.

- Na to gips, czyli spodnie nasączone gipsem, koszula wygipsowana, buciki. Potem trzeba było to wszystko uformować i wymodelować, na końcu wymalować farbą akrylową, tak żeby figurka była podobna do Jerzego Owsiaka - informuje pani Anna.