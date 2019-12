Gminne Centrum Kultury w Tomicach zaprosiło najmłodszych mieszkańców gminy na imprezę andrzejkową. Dla dzieci wystąpił Teatr "Maska"

Główną atrakcję stanowił spektakl zatytułowany „Andrzejki u Misi Matysi" w wykonaniu Teatru „Maska" z Krakowa. Nie było to zwykłe, tradycyjne przedstawienie. Aktorzy wprowadzili dzieci w magiczny nastrój, zachęcając ich do wspólnej zabawy. Najmłodsi bardzo zaangażowali się we współpracę z gośćmi z Grodu Kraka. - Wspólna impreza u „Misi Matysi" to nie tylko zabawa, radość i uśmiech, ale także opowieść o najważniejszych wartościach życiowych. Bez względu na wszystko rodzina, dobro i pomoc innym są najważniejsze - opowiadają o przesłaniu, jakie niesie ze sobą spektakl pracownicy GCK.

Po przedstawieniu przyszedł czas na wróżby. Dzieci w specjalnie przygotowanych miejscach mogły poznać tajemnice swojego życia. Przybyłe na imprezę wróżki za pomocą magicznej kuli czy kart przepowiadały przyszłość. Podczas andrzejek odbyły się również wróżby z kolorami, liczbami i tradycyjnym laniem wosku.